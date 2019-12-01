Semarnat realiza recorridos en San Felipe para fortalecer la conservación de la vaquita marina

Mexicali, Baja California, 5 de marzo de 2026.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó diversos recorridos en distintos puntos de la costa de San Felipe con el objetivo de reforzar las acciones para la conservación de la vaquita marina y promover una economía local sustentable.

Las visitas se llevaron a cabo en zonas como el muelle, el Cerro del Machorro y el malecón de la localidad, donde autoridades ambientales evaluaron las condiciones del área y las posibles estrategias de protección de esta especie.

De acuerdo con la dependencia, estos puntos servirán como base para impulsar acciones enfocadas en la preservación de la vaquita marina, considerada una de las especies más amenazadas del mundo, así como para fomentar actividades económicas que sean compatibles con la protección del ecosistema marino.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos para proteger a la vaquita marina, especie endémica del Golfo de California, cuya población ha disminuido en los últimos años debido principalmente a la pesca ilegal y al uso de redes de enmalle.