¿Por qué no explotó aquella estrella en 2024? UNAM Morelia responde esta y más preguntas

Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2026.- Esperábamos con ansias la explosión de la estrella T Coronae Borealis, que la comunidad astronómica pronosticó para 2024. Y no sucedió. La predicción se corrigió para que sucediera en 2025. Y tampoco explotó. ¿Qué pasó?

La UNAM Morelia responde en el ciclo de Viernes de Astronomía del primer semestre de 2026, organizado por el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA). En cada sesión, una persona investigadora del IRyA responderá algunas preguntas que la audiencia del ciclo ha realizado sobre explosiones estelares, agujeros negros, la vida y los planetas.

El 27 de febrero, Jesús Toalá nos compartirá la plática “Novas, supernovas y la explosión estelar que no sucedió en el 2024”, sobre los eventos catastróficos que acaban con la vida de las estrellas, y por qué la explosión pronosticada para 2024 no pasó.

Las pláticas se llevarán a cabo en el UNAM Centro Cultural Morelia (Av. Acueducto 19, casi llegando a Las Tarascas) a las 6:00 pm, con entrada libre y gratuita para todo público. No se requiere registro previo, y si el estado del tiempo lo permite, tendremos observación del cielo con telescopios al terminar la plática. Este 27 de febrero podremos observar la Luna y Júpiter con telescopios. Además, en cada sesión tendremos sorpresas para el público asistente.

El 27 de marzo Laurent Loinard, también director del Telescopio del Horizonte de Eventos, nos contará todo sobre los agujeros negros en la plática “¿Qué son y cómo se ven los agujeros negros?”; el 24 de abril Aina Palau nos platicará sobre “La vida de los planetas y la vida en los planetas”, y el 29 de mayo Carlos Carrasco González nos responderá “¿Cómo nacen los planetas y qué nos enseñan los cometas?”, incluyendo el famoso cometa interestelar 3I/ATLAS.