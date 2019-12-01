¿Por qué no explotó aquella estrella en 2024? UNAM Morelia responde esta y más preguntas

¿Por qué no explotó aquella estrella en 2024? UNAM Morelia responde esta y más preguntas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 13:46:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2026.-  Esperábamos con ansias la explosión de la estrella T Coronae Borealis, que la comunidad astronómica pronosticó para 2024. Y no sucedió. La predicción se corrigió para que sucediera en 2025. Y tampoco explotó. ¿Qué pasó?

La UNAM Morelia responde en el ciclo de Viernes de Astronomía del primer semestre de 2026, organizado por el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA). En cada sesión, una persona investigadora del IRyA responderá algunas preguntas que la audiencia del ciclo ha realizado sobre explosiones estelares, agujeros negros, la vida y los planetas.

El 27 de febrero, Jesús Toalá nos compartirá la plática “Novas, supernovas y la explosión estelar que no sucedió en el 2024”, sobre los eventos catastróficos que acaban con la vida de las estrellas, y por qué la explosión pronosticada para 2024 no pasó.

Las pláticas se llevarán a cabo en el UNAM Centro Cultural Morelia (Av. Acueducto 19, casi llegando a Las Tarascas) a las 6:00 pm, con entrada libre y gratuita para todo público. No se requiere registro previo, y si el estado del tiempo lo permite, tendremos observación del cielo con telescopios al terminar la plática. Este 27 de febrero podremos observar la Luna y Júpiter con telescopios. Además, en cada sesión tendremos sorpresas para el público asistente.

El 27 de marzo Laurent Loinard, también director del Telescopio del Horizonte de Eventos, nos contará todo sobre los agujeros negros en la plática “¿Qué son y cómo se ven los agujeros negros?”; el 24 de abril Aina Palau nos platicará sobre “La vida de los planetas y la vida en los planetas”, y el 29 de mayo Carlos Carrasco González nos responderá “¿Cómo nacen los planetas y qué nos enseñan los cometas?”, incluyendo el famoso cometa interestelar 3I/ATLAS.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Incendio arrasa con más de 100 puestos en mercado de abastos de Ixtapaluca
La  FGE retira siete “cámaras parásitas” instaladas ilegalmente y presuntamente utilizadas para conductas delictivas, en Apatzingán, Michoacán 
Creyó quedar libre pero lo esperaban afuera del Reclusorio: ejecutan nueva orden contra “El CariGuante”
Imparte el CJIM taller con perspectiva de género ante personal del C3 Michoacán
Más información de la categoria
Creyó quedar libre pero lo esperaban afuera del Reclusorio: ejecutan nueva orden contra “El CariGuante”
Nueva amenaza de artefacto explosivo en la Ciudad de México; ahora en Ciudad Judicial
Fuerte operativo militar sitea Ejido Sandoval en Matamoros, Tamaulipas; gobierno pide evitar la zona
Revelan "narconómina" millonaria del "Mencho" y su grupo delincuencial en Jalisco: ingresos en pesos y dólares
Comentarios