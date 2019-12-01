Persiste rezago de mujeres científicas e investigadoras en Michoacán, revela ICTI

Morelia, Michoacán, a 20 de enero del 2026.- La participación de mujeres en el ámbito científico de Michoacán enfrenta un rezago estructural, reconoció la directora general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI), Alejandra Ochoa Zarzosa, al referirse a la integración actual del Padrón de Investigadoras e Investigadores de Michoacán (PIIM), donde persiste una marcada brecha de género.
En conferencia de prensa, la funcionaria estatal precisó que el padrón está conformado mayoritariamente por hombres, con 579 registros, frente a 336 mujeres y una persona no binaria, situación que, dijo, obliga a replantear las estrategias de impulso y acompañamiento para que más mujeres se incorporen formalmente a los mecanismos de reconocimiento estatal.
Respecto a las áreas del conocimiento, señaló que ingeniería y desarrollo tecnológico, con 189 integrantes, y biología y química, con 162, concentran el mayor número de personas investigadoras en el PIIM; no obstante, destacó que en ingenierías y en ciencias físico-matemáticas la presencia femenina aún es baja, pese a que son campos con una alta actividad científica en Michoacán.
Finalmente, Ochoa Zarzosa llamó a fortalecer la participación de mujeres, especialmente en matemáticas, ingenierías y áreas físico-matemáticas, y explicó que el área de medicina y ciencias de la salud, que registra 51 integrantes, podría estar subrepresentada debido a que muchos proyectos de este rubro se inscriben en otras áreas del PIIM, como biología y química.