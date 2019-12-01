Luna, Venus y la estrella Espiga formarán un trío en el cielo este sábado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 22:29:34

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- La madrugada de este sábado, el cielo ofrecerá un espectáculo para quienes disfrutan observar los fenómenos astronómicos, pues la Luna, Venus y la estrella Espiga aparecerán muy cerca entre sí poco antes del amanecer.

El encuentro podrá observarse con mayor facilidad alrededor de las 6:00 de la mañana, los tres cuerpos celestes se ubicarán hacia el este-sureste, cerca del horizonte, por lo que será importante buscar un sitio despejado y sin edificios o árboles que obstaculicen la vista.

La Luna tendrá una apariencia de hoz muy delgada, debido a que se encuentra en su fase menguante y está próxima a llegar a Luna nueva. A su lado destacará Venus, que será el punto más brillante del conjunto, mientras que Espiga, la estrella más luminosa de la constelación de Virgo, completará la escena.

Aunque desde la Tierra parecerá que los tres están juntos, en realidad se trata de un acercamiento aparente en el cielo, ya que se encuentran a distancias muy diferentes.

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista si las condiciones del clima lo permiten, sin embargo, será una oportunidad breve, pues la luz del amanecer hará cada vez más difícil distinguir los objetos celestes.