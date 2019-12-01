La obesidad aumenta el riesgo de hospitalización o muerte por infección, alertan expertos

Ciudad de México, a 10 de febrero 2026.- La obesidad aumenta hasta en un 70 por ciento, el riesgo de hospitalización o muerte por la mayoría de las enfermedades infecciosas como gripe, covid-19, neumonía, gastroenteritis, las infecciones del tracto urinario y las del tracto respiratorio, de acuerdo con un estudio encabezado por científicos británicos y finlandeses, realizado con 540 mil personas.

Las conclusiones de la investigación fueron publicadas en la revista The Lancet, en un artículo que sugiere además que aproximadamente una de cada diez muertes relacionadas con infecciones en todo el mundo podría atribuirse a la obesidad.

“Nuestros hallazgos sugieren que las personas que viven con obesidad son significativamente más propensas a enfermar gravemente o a morir por una amplia gama de enfermedades infecciosas. Dado que se prevé que las tasas de obesidad aumenten a nivel mundial, también lo hará el número de muertes y hospitalizaciones por enfermedades infecciosas relacionadas con la obesidad”, relata Solja Nyberg, de la Universidad de Helsinki.

En ese sentido, la experta consideró que para reducir el riesgo de infecciones graves, así como otros problemas de salud relacionados con la obesidad, existe “una necesidad urgente” de políticas que ayuden a las personas a mantenerse sanas y apoyen la pérdida de peso, como el acceso a alimentos saludables asequibles y oportunidades para realizar actividad física.

Igualmente, comentó que si alguien tiene obesidad, es especialmente importante mantener al día las vacunas recomendadas.