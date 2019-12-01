En el primer Café científico del 2026 conversarán sobre la importancia del arbolado urbano

Morelia, Michoacán, 26 de enero de 2026.- Ante la creciente preocupación social por los desmoches recientes observados en árboles en diferentes zonas de Morelia, este martes se realizará la primera sesión del Café Científco: “De parques a bosques: ¿qué hemos aprendido de la primera etapa del Treeatlón?”, un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia del arbolado urbano y su adecuada gestión.

El evento forma parte del Ciclo de Café Científico de la UNAM Centro Cultural Morelia, una iniciativa que busca acercar el conocimiento científico a la sociedad a través de conversaciones abiertas y accesibles. En esta ocasión, el encuentro reunirá a académicos, especialistas y público en general para discutir los beneficios ecológicos, sociales y urbanos de los árboles en la ciudad.

En esta primera sesión del año participan: Mtra. Alejandra Larrazábal del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental; Dr. J. Arnulfo Blanco García de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y Mtro. Fernando Hernández, del Instituto Municipal de Planeación de Morelia (IMPLAN) y será coordinado por la Dra. Ana Claudia Nepote González de la Escuela Nacional de Estudios Superiores ENES UNAM Morelia.

La actividad surge también para conversar sobre el esfuerzo académico encabezado por investigadoras e investigadores del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la UNAM, quienes impulsaron proyectos como Treeatlón, enfocados en analizar, mapear y comprender el estado del arbolado urbano. Estos trabajos han permitido reflexionar sobre lo que se ha aprendido respecto a los árboles en las ciudades y la necesidad de una gestión más cuidadosa y basada en evidencia científica.

Durante el café se abordarán temas como la importancia de los árboles para la regulación del clima urbano, la calidad del aire, el bienestar social y la urgencia de replantear prácticas de manejo de áreas verdes que, en muchos casos, se han realizado de manera poco planificada.

El interés por el tema se ha visto reflejado en reacciones y comentarios expresados en redes sociodigitales frente a los desmoches recientes, lo que hace de este encuentro una oportunidad oportuna para escuchar, dialogar y construir propuestas colectivas para el cuidado del arbolado urbano en Morelia.

La cita es el martes 27 de enero de 20226 a las 18:00 horas, en el UNAM Centro Cultural Morelia (Avenida Acueducto #19, Centro Histórico). La entrada es libre y abierta al público. Para más información, consulta las redes sociales del UNAM Centro Cultural Morelia o comunícate a través del WhatsApp al 443 410 0517.