Descubren en Coahuila restos de una nueva especie de dinosaurio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 11:17:37

Saltillo, Coahuila, a 16 de enero 2026.- Un grupo de paleontólogos mexicanos y extranjeros presentó su más reciente descubrimiento, realizado en el desierto de Coahuila, se trata de restos del Xenovenator espinosai, un nuevo género y especie de dinosaurio carnívoro emplumado que habitó la región hace aproximadamente 74 millones de años, durante el Cretácico tardío.

Dicho hallazgo se dio a conocer en el Museo del Desierto y fue publicado en la revista científica internacional Diversity.

La investigación tiene como base el estudio de un endocráneo excepcionalmente bien conservado, localizado en la formación Cerro del Pueblo, en el sureste del estado.

Asimismo, se dio a conocer que la especie fue nombrada en honor a Luis Espinosa, pionero del estudio de los dinosaurios en México.

De acuerdo con los expertos, el Xenovenator espinosai pertenecía al grupo de los troodóntidos, dinosaurios terópodos pequeños y medianos, con cerebro relativamente grande en proporción a su cuerpo y una estrecha relación evolutiva con el origen de las aves.

Igualmente detallaron que alcanzaba hasta tres metros de longitud, era un cazador nocturno y se alimentaba de pequeños vertebrados, incluidos mamíferos primitivos. El tamaño y la orientación de sus ojos, así como su dentición aserrada, apuntan a un depredador altamente especializado.