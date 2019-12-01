¿Vas a la pista de hielo de la Villa Navideña? Esto debes saber

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 15:20:07

Morelia, Michoacán, 20 de diciembre de 2025.- La diversión te espera en la pista de hielo de la Villa Navideña que se encuentra en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), la cual estará abierta hasta el 7 de enero de 2026.

Si deseas asistir, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, te hace las siguientes recomendaciones para que pases un momento único en familia.

El horario de atención es de lunes a domingo de 11:00 a 20:30 horas, con un receso para mantenimiento de 15:00 a 16:00 horas. El acceso es a partir de los seis años, y los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto; además, para ingresar deberán firmar una carta responsiva.

La Sectur destacó que por seguridad de las personas, el acceso a la pista está prohibido para mujeres embarazadas, personas cuyos antecedentes médicos pongan en riesgo su salud, personas bajo el influjo del alcohol y con problemas de equilibrio o vértigo.

En el lugar se pueden solicitar los patines para préstamo, aunque también pueden llevar su propio equipo. Es importante que se lleve ropa cómoda y calcetines limpios, lo que contribuye a mantener la higiene del calzado. Las sesiones son de 30 minutos por grupo, y los patines son sanitizados para poder ser usados nuevamente.

Se cuenta con instructores que se mantienen dentro de la pista para apoyar a los usuarios, de igual forma se encuentran de manera permanente paramédicos para brindar su apoyo y atención.