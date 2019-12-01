¿Vas a la pista de hielo de la Villa Navideña? Esto debes saber

¿Vas a la pista de hielo de la Villa Navideña? Esto debes saber
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 15:20:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 20 de diciembre de 2025.-  La diversión te espera en la pista de hielo de la Villa Navideña que se encuentra en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), la cual estará abierta hasta el 7 de enero de 2026.

 

Si deseas asistir, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, te hace las siguientes recomendaciones para que pases un momento único en familia. 

 

El horario de atención es de lunes a domingo de 11:00 a 20:30 horas, con un receso para mantenimiento de 15:00 a 16:00 horas. El acceso es a partir de los seis años, y los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto; además, para ingresar deberán firmar una carta responsiva.

 

La Sectur destacó que por seguridad de las personas, el acceso a la pista está prohibido para mujeres embarazadas, personas cuyos antecedentes médicos pongan en riesgo su salud, personas bajo el influjo del alcohol y con problemas de equilibrio o vértigo. 

 

En el lugar se pueden solicitar los patines para préstamo, aunque también pueden llevar su propio equipo. Es importante que se lleve ropa cómoda y calcetines limpios, lo que contribuye a mantener la higiene del calzado. Las sesiones son de 30 minutos por grupo, y los patines son sanitizados para poder ser usados nuevamente.

 

Se cuenta con instructores que se mantienen dentro de la pista para apoyar a los usuarios, de igual forma se encuentran de manera permanente paramédicos para brindar su apoyo y atención.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran inmueble y sustancias ilícitas
Ultiman a tiros a un hombre en Zamora, Michoacán
"Autoridades de Álvaro Obregón atienden reporte de avistamiento de tigre en Calvario; Edil pide seriedad y refuerzo de operativos"
Normalistas roban y vandalizan camión para bloquear la carretera Morelia - Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Ex funcionaria de Aureoles se hunde en prisión por megadesfalco en cuarteles: jueza le niega amparo y enfrentará proceso en la cárcel
Normalistas roban y vandalizan camión para bloquear la carretera Morelia - Uruapan, Michoacán
Asaltan casa de empeño en Morelia, Michoacán; se llevan 400 mil pesos
Zacatecas bajo fuego: Tienden trampa con cuerpo “señuelo” y hacen estallar bomba contra policías; célula armada lo grabó todo y advierte más ataques
Comentarios