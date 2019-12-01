Tzintzuntzan alista celebración de Noche de Muertos; recalcan necesidad de respetar las tradiciones

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2026.- Tzintzuntzan recibirá a visitantes nacionales y extranjeros para la celebración de Noche de Muertos, una tradición que busca honrar a los antepasados mediante velaciones, ofrendas y el uso de flores de cempasúchil naturales, informó el presidente municipal, Patricio García Alva.

El alcalde explicó en rueda de prensa que, de acuerdo con las creencias de la comunidad, las almas regresan a la medianoche y permanecen hasta las seis de la mañana. Durante la velación, las familias colocan alimentos, frutas y pan que eran del gusto de sus difuntos, como parte de las prácticas con las que mantienen viva su memoria.

García Alva destacó la importancia de preservar las costumbres originales y señaló que en Tzintzuntzan se utiliza flor de cempasúchil natural para adornar las ofrendas. También cuestionó el uso de flores de plástico y tumbas simuladas en otros lugares, al considerar que se debe privilegiar el respeto por el sentido tradicional de la celebración.

Indicó que cada año llegan turistas de países como China, Japón, Rusia, Estados Unidos, Alemania, para presenciar las velaciones y aseguró que, en general, los visitantes respetan el carácter solemne de la ceremonia. No obstante, mencionó que en algunas zonas cercanas a las Yacatas se realizan fogatas y se reproduce música, prácticas que contrastan con el ambiente de recogimiento de los panteones.

En materia de regulación, el Ayuntamiento coordinará a las áreas de Licencias Municipales y Seguridad Pública para vigilar los horarios de venta de alcohol.