Planea tu viaje por Michoacán de forma segura y gratuita con Tata Pancho: Sectur

Morelia, Michoacán, 21 de diciembre de 2025.- Michoacán se coloca a la vanguardia tecnológica en México con el lanzamiento de Tata Pancho, la primera herramienta de asistencia turística basada en inteligencia artificial en el país. Este carismático personaje, vestido con el atuendo típico del estado, fue diseñado para transformar la experiencia de quienes visitan la entidad, ofreciendo un acompañamiento personalizado desde cualquier dispositivo.

Se trata de una plataforma que no solo informa, sino que sugiere rutas, despliega mapas actualizados y proporciona costos estimados de destinos, permitiendo que turistas nacionales y extranjeros planeen su estancia de manera clara y segura.

La implementación de esta tecnología se integra a las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde el sector turístico juega un papel fundamental para el desarrollo económico regional. Al respecto, el titular de la Sectur, Roberto Monroy García, subrayó que Tata Pancho representa una evolución en la promoción del destino, ya que facilita la organización de viajes a medida, adaptándose a los gustos y necesidades de cada usuario en tiempo real.

Con esta innovación, Michoacán no solo promociona sus riquezas culturales y naturales, sino que garantiza un acceso eficiente a la información oficial, eliminando intermediarios y brindando certeza sobre los servicios turísticos.

El secretario recordó que Tata Pancho se puede encontrar en el sitio https://visitmichoacan.com.mx/, donde el personaje virtual interactúa con el usuario para entregar información de sitios de interés, y facilitar la elaboración de un itinerario basado en los gustos y presupuesto de las y los viajeros.

“Las respuestas de Tata Pancho se alimentan de información verificada, la cual incluye catálogos oficiales de hoteles y restaurantes que cuentan con el Registro Nacional de Turismo”, afirmó el funcionario estatal.

Enfatizó que la retroalimentación que proporcionen las y los usuarios, indicando si una respuesta fue útil o no, ayudará a que esta herramienta virtual independiente aprenda y se ajuste para ofrecer información cada vez más precisa y relevante.