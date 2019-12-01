Nurio alista la edición 28 de la Feria de la Mazorca

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 17:21:45

Morelia, Michoacán, a 1 de octubre del 2026.- La comunidad purépecha de Nurio, municipio de Paracho, celebrará del 10 al 13 de octubre la vigésima octava edición de la Feria de la Mazorca, una fiesta que busca revalorar la importancia del maíz en la vida comunitaria y fortalecer la conservación de las semillas nativas.

Durante una rueda de prensa, integrantes del Consejo Comunal señalaron que la feria combinará la muestra de alimentos tradicionales con actividades culturales, entre ellas danzas, pirekuas, música, artesanías y expresiones en lengua purépecha.

“Para el purépecha, el maíz es una planta sagrada, es parte de la vida misma”, expresó Demetrio Alejo, integrante del Consejo Comunal quien Explicó

En la rueda de prensa se mostraron alimentos tradicionales elaborados con este grano y se mencionaron platillos como atoles, pinole, uchepos, toqueras, tortillas y gorditas de maíz.

Alejo indicó que la feria busca compartir ese conocimiento y responder a lo que los comuneros consideran una amenaza para las semillas originarias: el avance del maíz transgénico y la pérdida de relevancia del maíz criollo.

“Lo que se pretende es rescatar la importancia, porque ahora, con la mentada modernidad, tenemos la amenaza del maíz transgénico y se pretende hacer a un lado o restar importancia al maíz criollo, al maíz originario de estos pueblos”, dijo.

Por su parte, Miguel Ángel Marcos Alejo, representante de Bienes Comunales, afirmó que la localidad busca conservar la semilla nativa de la región, que advirtió se está perdiendo. También destacó la intención de fortalecer las tradiciones, la lengua purépecha y el trabajo de las y los artesanos.

“Queremos conservar esa semilla original nativa de los pueblos purépechas”, señaló. Añadió que en la feria habrá artesanías elaboradas con conocimientos transmitidos en la comunidad, incluidos juguetes tradicionales hechos con olote y hojas de mazorca.

Los organizadores invitaron a la población a visitar Nurio y participar en las actividades, con el propósito de apoyar a las y los artesanos y contribuir a la preservación del maíz y de los elementos culturales purépechas.