Morelia brilla más esta Navidad: Alfonso Martínez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 22:17:10

Morelia, Michoacán; 20 de diciembre de 2025.- Morelia brilló más esta Navidad con la espectacular Mega Posada que se llevó a cabo en el Centro Histórico, donde miles de familias celebraron nuestras tradiciones en torno a la música y la convivencia.

La fiesta comenzó en punto de las 18:00 horas, con el recorrido de los peregrinos, que fue encabezado por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y el arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos.

Acompañados por carros alegóricos, villancicos y la alegría de miles de niñas, niños, jóvenes y adultos, la peregrinación avanzó sobre la calzada San Fray Antonio de San Miguel, y siguió por la Avenida Madero, hasta llegar a la Catedral de Morelia.

A su paso, los peregrinos iluminaron el camino portando velas, e interpretando los versos alusivos a las Posadas; mientras, en los templos de Lourdes y Las Monjas, los coros y hosteleros aguardaron la llegada de los caminantes.

Al arribar al escenario principal, montado en el corazón de la ciudad, integrantes de los coros infantiles y el Quinteto Danaus amenizaron con sus interpretaciones, para dar paso al encendido de Catedral.

En su mensaje, Alfonso Martínez, acompañado de su familia, destacó que la Magno Posada es un evento constructor de paz que fomenta la convivencia familiar y reafirma los valores, a través de nuestras tradiciones.

Por su parte, el arzobispo Monseñor Carlos Garfias agradeció el apoyo del Gobierno Municipal por hacer posible este evento, que fue disfrutado por las familias morelianas.

La Magno Posada concluyó con una verbena en la que, de manera gratuita, se ofreció a las y los asistentes ponche, tamales, pozole, atole y muchas sorpresas más..