Michoacán se convertirá en la capital del tenis mundial con el Morelia Open: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 14:45:03

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2026.- Michoacán será sede del torneo de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) Challenger Tour Morelia Open 125, encuentro de clase mundial que reunirá a profesionales de alto nivel del 23 al 28 de marzo en la capital del estado, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy.

Por segundo año consecutivo, el Club de Golf Tres Marías será el escenario del encuentro, lo que proyectará a Michoacán como un lugar ideal para el turismo deportivo, tras el impulso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacó el director de Promoción, Rodrigo Maldonado López.

El director del Morelia Open, Raúl Zurutuza, subrayó que entre las figuras que estarán en esta segunda edición se encuentran el mexicano Rodrigo Pacheco, además de James Duckworth, de Australia; Yibing Wu, de China; Coleman Wong, de Hong Kong; Liam Draxl, de Canadá; Shintaro Mochizuki, de Japón; Luka Pavlovic, de Francia; Oliver Crawford, de Gran Bretaña; Borna Gojo, de Croacia; Federico Agustín Gómez, de Argentina; y Mackenzie McDonald, de Estados Unidos.

Por su parte, Juan Pablo Arroyo, presidente del Consejo de Administración MAOSA, develó ante los medios de comunicación el trofeo que se dará a los ganadores, el cual se realizó en el Pueblo Mágico de Santa Clara del Cobre e integra la figura de la mariposa monarca en su diseño.

Los organizadores detallaron que durante una semana Michoacán vivirá momentos de tenis de alto nivel, con grandes figuras internacionales, en un ambiente familiar y de acceso mediante invitación.

“Habrá algunas dinámicas para que la gente en general ingrese. Esos pases se otorgarán por parte de la Asociación Michoacana de Tenis. Además, habrá cobertura del evento por una cadena de televisión nacional”, concluyó Daniel Gutiérrez Orduña, codirector del Morelia Open.