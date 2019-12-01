Michoacán espera más de 715 mil visitantes esta Semana Santa

Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026.- Con una oferta de más de 700 actividades culturales y religiosas en las siete regiones turísticas del estado, dio inicio la Semana Santa en Michoacán. Para esta temporada, se estima una afluencia superior a los 715 mil visitantes y una derrama económica de mil millones de pesos.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), informó lo anterior durante una rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El secretario destacó que este año se destinaron más de 1.34 millones de pesos en apoyos a los municipios para el desarrollo de sus actividades.

Durante las semanas Santa y de Pascua, las regiones de Pátzcuaro, Morelia, Playas de Michoacán, Uruapan, Zamora, el País de la Mariposa Monarca y Apatzingán ofrecen una extensa cartelera. Los visitantes pueden disfrutar de actividades religiosas, gastronómicas, deportivas y de naturaleza, ideales para compartir en familia, con amigos o en pareja.

Entre las actividades de turismo religioso más esperadas destaca la Procesión del Silencio en Morelia, que este viernes 3 de abril a las 19:00 horas celebrará su 50 aniversario. Por su parte, Pátzcuaro llevará a cabo la tradicional Procesión de los Cristos el mismo viernes a las 9:00 horas, seguida el sábado 4 de abril a las 17:45 horas por la Procesión del Silencio de los encapuchados de la Hermandad de San Francisco.

A estas celebraciones se suman los emblemáticos Espías a Caballo en Tzintzuntzan, quienes recorrerán las calles de este Pueblo Mágico el jueves 2 y viernes 3 de abril a partir de las 9:00 horas. Asimismo, Uruapan albergará el Tianguis Artesanal hasta el 12 de abril, mientras que las Playas de Michoacánrecibirán a los visitantes con el Torneo Internacional de Surf y competencias de voleibol y fútbol playero en Aquila, los días 4 y 5 de abril.

Esta oferta se complementa con la riqueza natural de la entidad, que cuenta con aproximadamente 430 balnearios, parques acuáticos y manantiales de aguas termales. La programación completa de actividades para esta temporada en Michoacán está disponible para su consulta en el sitio oficial: visitmichoacan.com.mx.