Michoacán destaca con nominación a Mejor destino de turismo de negocios y reuniones

Michoacán destaca con nominación a Mejor destino de turismo de negocios y reuniones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 12:15:59
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Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- Michoacán es nominado en la categoría Mejor destino para turismo de negocios y reuniones (MICE) en los premios Lo Mejor de México 2026, que reconocen a los destinos más destacados del país, con lo que se posiciona a nivel nacional gracias a su riqueza cultural, infraestructura y capacidad organizativa.

La nominación, realizada por la revista México Desconocido, distingue a aquellos destinos que han logrado innovar y fortalecer su oferta en el segmento de reuniones, congresos, convenciones e incentivos, brindando experiencias integrales que combinan profesionalismo con atractivos turísticos únicos, informó el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García.

“Aún se puede votar y apoyar a Michoacán en las siete categorías en las que participa. Tenemos hasta este lunes 20 de abril para mostrar por qué somos el alma de México”, señaló el funcionario.

Michoacán se posiciona como un referente en el turismo MICE, al ofrecer una amplia infraestructura que incluye recintos modernos, conectividad estratégica y una destacada oferta hotelera. Ciudades como Morelia cuentan con espacios ideales para la realización de eventos nacionales e internacionales.

A lo anterior se suma la posibilidad de complementar cada encuentro con experiencias significativas: recorridos por su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco; su reconocida gastronomía tradicional, así como su riqueza artesanal y cultural.

La Sectur Michoacán invita al público a participar en esta votación y respaldar a la entidad como el mejor destino para turismo de reuniones en México. La votación puede realizarse a través del enlace https://lomejormexico.typeform.com/turismomice

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