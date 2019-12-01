Hoy es el último desfile del Festival de la Alegría, en Querétaro

Hoy es el último desfile del Festival de la Alegría, en Querétaro
Autor: Redacción / Gustavo Trejo | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 11:55:22
Querétaro, Querétaro, a 21 de diciembre de 2025.- Este domingo se llevará a cabo el último desfile de carros alegóricos del Festival de la Alegría, evento que marcará el cierre de las celebraciones decembrinas en la capital queretana.

El recorrido iniciará a las 19:00 horas, con salida desde la calle Ejército Republicano, para continuar por Ezequiel Montes y avanzar sobre la avenida Constituyentes, donde se espera la asistencia de familias y visitantes.

El desfile contará con una temática navideña, además de la participación de personajes infantiles, incluidos algunos inspirados en producciones de Disney, lo que lo convierte en uno de los eventos más esperados de la temporada.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar vías alternas, debido a que se implementarán cierres viales en las calles aledañas durante el desarrollo del evento, con el fin de garantizar la seguridad de los asistentes.

