Donovan Carrillo llegó a Michoacán previo a su participación en los Juegos Olímpicos: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 11:47:48

Morelia, Michoacán, 14 de diciembre de 2025.- Donovan Carrillo Suazo llegó a Michoacán para inaugurar la pista de hielo de la Villa Navideña que se encontrará abierta al público hasta el próximo 7 de enero de 2026 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

El seleccionado nacional que representará a México y a toda Latinoamérica en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se efectuarán en el mes de febrero del siguiente año, visitó “el alma de México”, como uno de los últimos estados en los que estará previo a esta competencia internacional.

Acompañado por la patinadora artística originaria de Apatzingán, Azalea Contreras, el joven originario de Jalisco, entregó una rutina llena de energía, talento y música que entusiasmó a todos los asistentes al escuchar los temas como “Santa Claus llegó a la ciudad” de Luis Miguel y “Adiós amor” de Juan Gabriel.

Ante una pista de hielo repleta de personas de distintas edades que aplaudieron y se emocionaron al verlo, Donovan agradeció el recibimiento que lo llenó, dijo, de energía para su próxima participación dentro de los Juegos Olímpicos.

Acompañado por Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Carrillo Suazo agradeció el esfuerzo del Gobierno de Michoacán encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla para traerlo nuevamente al estado y sentirse cobijado.

Monroy García agregó que las rutinas más destacadas de Donovan han sido con música del michoacano Juan Gabriel, “él ya debería estar concentrado para los próximos Juegos Olímpicos pero aceptó venir para estar con los michoacanos y darle la patadita para que gane la medalla de oro”.

La pista de hielo en el jardín del Orquidario de Ceconexpo estará abierta al público hasta el próximo 7 de enero en un horario de 11:00 a 20:30 horas, cerrando por mantenimiento de 15:00 a 16:00 horas.