¡Diversión al máximo con los juegos mecánicos en la Villa Navideña de Morelia!: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 10:42:12
Morelia, Michoacán, 22 de diciembre de 2025.-Momentos de alegría y diversión esperan a las familias en el área de juegos mecánicos de la Villa Navideña 2025. Ubicada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), esta zona de atracciones permanecerá abierta al público hasta el próximo 7 de enero de 2026.

Los carritos chocones, el carrusel, la rueda de la fortuna, la resbaladilla gigante, los juegos de destreza y el módulo de realidad virtual son solo algunas de las opciones disponibles. El horario de atención es de 15:00 a 22:00 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos el acceso comienza desde las 13:00 hasta las 22:00 horas.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, informó que los costos varían según la atracción, con boletos individuales desde 60 pesos. Asimismo, se ofrecen paquetes promocionales: seis boletos por 300 pesos, 10 boletos por 420 pesos y 18 tickets por 600 pesos.

La experiencia se complementa con un área gastronómica donde los asistentes pueden disfrutar de las tradicionales carnitas michoacanas, aguas frescas, antojitos y snacks regionales. De igual forma, se encuentra disponible la pista de hielo con acceso gratuito en un horario de 11:00 a 20:30 horas; cabe destacar que diariamente se realiza un receso de mantenimiento de 15:00 a 16:00 horas.

Finalmente, los visitantes pueden apreciar el nacimiento artesanal y el árbol navideño monumental. Estas obras cautivan a públicos de todas las edades al mostrar la riqueza y el talento de los artesanos de las distintas regiones de Michoacán.

