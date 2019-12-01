Anuncian Cabalgata de la Ruta de la Independencia; recorrerá más de 500 km

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2026.- Con un recorrido total que supera los 500 kilómetros en sus etapas ampliadas, autoridades y organizadores presentaron los pormenores de la 32° edición de la Cabalgata de la Ruta de la Independencia y la conmemoración del 216 aniversario del nombramiento militar de Don José María Morelos y Pavón; el recorrido ecuestre busca conectar la historia y rendir homenaje a los héroes nacionales a lo largo de los caminos que un día recorrió el ejército insurgente.

Así lo informó el presidente municipal de Indaparapeo, Janitzio Zavala Ruiz, en rueda de prensa; destacó que este municipio funge como un punto clave e histórico de la ruta, recordando que fue precisamente ahí donde el cura Hidalgo nombró a Morelos lugarteniente antes de que ambas fuerzas tomaran rumbos distintos.

Por su parte, el vicepresidente de la cabalgata, José Gamarina, detalló que la tradición cuenta con 32 años de historia y replica con exactitud los caminos, paradas y días de descanso originales del movimiento independentista.

El trayecto principal de la ruta abarca cerca de 280 kilómetros durante quince días desde San Felipe Torres Mochas hasta Guanajuato, mientras que las etapas extendidas hacia Michoacán elevan el recorrido total a más de 500 kilómetros; subrayó que el propósito principal de este evento de carácter 100% cívico es difundir los ideales libertarios y fomentar el amor por los símbolos patrios.

Las actividades centrales en Indaparapeo darán inicio el 19 de octubre con la recepción de los contingentes de jinetes en el Portal Morelos, donde pernoctaron las figuras históricas. Al día siguiente se llevará a cabo el nombramiento oficial, seguido de un desfile tradicional, actos cívicos y verbenas populares organizadas por la comunidad.

Para garantizar el saldo blanco y la seguridad de los participantes a lo largo de estos más de 500 kilómetros, los organizadores declararon que mantienen una estrecha coordinación con los gobiernos estatales y las corporaciones de seguridad pública de Guanajuato y Michoacán, con apoyo de los tránsitos municipales y las patrullas viales.