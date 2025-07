Urge modernizar la seguridad en México mediante plataformas tecnológicas: PSI-México

Ciudad de México, 28 de julio del 2025.- “La inseguridad en México exige soluciones inmediatas, integrales y tecnológicas”, afirmó Ezequiel Aguiñiga Tinoco, presidente del Consejo de Administración de Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI-México), al hacer un llamado a gobiernos, empresas y sociedad civil para sumar esfuerzos a favor de una transformación real en el ámbito de la seguridad ciudadana.

México atraviesa una crisis constante de percepción negativa. Según datos recientes del INEGI, el 61.9% de la población mayor de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad. Frente a esta realidad, Aguiñiga Tinoco subrayó que los métodos tradicionales de vigilancia han resultado insuficientes, por lo que es urgente recurrir a la tecnología como eje de cambio.

“La inteligencia operativa basada en datos es la respuesta que México necesita. Centralizar la información en tiempo real nos permite tomar decisiones más rápidas y efectivas, reducir los tiempos de respuesta y recuperar la confianza ciudadana”, indicó.

El ingeniero Ezequiel Aguiñiga, también investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN), explicó que cada día, se generan más de 402.74 millones de terabytes de datos. “Esta abundancia, si se utiliza adecuadamente, permite anticipar riesgos y planificar acciones preventivas”, por lo que recalcó que México debe aprovechar este flujo de información para fortalecer su estrategia de seguridad.

“Desde cámaras de videovigilancia, botones de pánico hasta reportes ciudadanos, todas las fuentes de información deben ser integradas en plataformas modernas que permitan visualizar de forma clara y consolidada las emergencias y así mitigar el riesgo de ellas”, dijo.



El investigador politécnico resaltó la eficiencia del uso de tecnología de punta para centralizar la información de distintas fuentes para generar reportes automáticos y analíticos, identificar zonas de riesgo, patrones delictivos y horarios de mayor incidencia delictiva.



“La capacidad de respuesta ante un delito no debe depender de la suerte o de la cercanía de una patrulla. Necesitamos tecnología que coordine los recursos y los dirija con precisión en todos los barrios, colonias, ciudades y entidades”, expresó.



“La inteligencia operativa permite coordinar con precisión los recursos en tiempo real y reducir los tiempos de respuesta; por lo que invertir en tecnología no es un lujo, sino una necesidad que incide directamente en la calidad de vida, el desarrollo local y la recuperación de la confianza en las autoridades”, dijo.

Aguiñiga Tinoco reiteró que los gobiernos estatales y municipales deben priorizar el uso de plataformas de gestión unificada de seguridad y modernizar sus sistemas con soluciones personalizadas que se adapten a cada región.



“Cada reporte cuenta. Cada botón de pánico, cada imagen, cada alerta debe formar parte de un sistema que no duerma. La seguridad ya no puede depender únicamente del número de policías en las calles, sino de la capacidad para anticiparse a los hechos”, puntualizó.



Aguiñiga Tinoco enfatizó que el reto en México no es sólo combatir el delito, sino modernizar la forma de enfrentarlo. Apostar por plataformas que se desarrollan desde laboratorios universitarios, como la UNAM, el IPN o la UAM, es avanzar hacia un modelo de seguridad más moderno, preventivo y humano.



“El país tiene la oportunidad de reconstruir su tejido social si decide invertir en tecnología. Ya no es tiempo de diagnósticos, sino de acción”, concluyó Aguiñiga Tinoco.