Reportan fallas en X a nivel mundial; es la tercera caída en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 08:37:25

Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- Desde la mañana del 16 de febrero de 2026, se reportaron fallas en la red social X a nivel mundial.

Según los usuarios, las principales falencias se presentan a la hora de cargar el feed, iniciar sesión o la reproducción de elementos multimedia.

Hasta el momento se desconoce la causa de las interrupciones en la navegación de la red social propiedad de Elon Musk.

Sin embargo, el servidor especializado, DownDetector, informó que tan solo en Estados Unidos, se ha presentado al menos 42 mil incidencias en la plataforma.

Cabe señalar que se trata de la tercera ocasión en el presente año que X, antes Twitter presenta fallas de este tipo a nivel mundial.