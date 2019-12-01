Vuelca auto en la carretera a Bernal, en Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:44:31

Colón, Querétaro, a 10 de febrero 2026.- La mañana de este martes, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera estatal 100, en donde se reportó la volcadura de un auto.

Fue en dirección a Bernal, a la altura de la curva de Galeras, en donde el vehículo perdió el control y posteriormente terminó volcando.

Tras volcar y quedar con los neumáticos arriba, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, descartaron personas heridas.

Policías estatales de Querétaro son quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó daños materiales y una importante carga vehicular en la zona.