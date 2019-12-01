La violencia deja un vacío en el mundo de la moda y la cultura de Guanajuato tras el homicidio del diseñador de alta costura Edgar Molina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 12:19:38

Moroleón, Guanajuato, 12 de octubre del 2025.– El mundo de la moda guanajuatense amaneció de luto. El reconocido diseñador de alta costura Edgar Molina, orgullo de Moroleón y creador de los atuendos que lucieron destacadas figuras políticas del estado, fue asesinado la noche del sábado 11 de octubre mientras viajaba en su vehículo junto a una acompañante, quien resultó gravemente herida.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:30 horas, en la intersección de las calles Tlaxcala y Veracruz, en la colonia El Progreso, cuando se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, elementos de Seguridad Pública localizaron una camioneta Toyota tipo van color gris con impactos de bala.

En su interior estaba Edgar Molina, quien ya no contaba con signos vitales, y una mujer, identificada como Verónica “N”, con heridas graves.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica y trasladaron a la mujer a un hospital.

La zona fue acordonada y procesada por personal de la Fiscalía General del Estado, que inició una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

Edgar Molina era considerado una de las promesas más destacadas del diseño mexicano contemporáneo. Su talento y visión lo llevaron a colaborar con personalidades como la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y la alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán.

Fue precisamente Molina quien confeccionó el vestido que la gobernadora portó el pasado 15 de septiembre durante la ceremonia del Grito de Independencia en Dolores Hidalgo, un diseño de corte sirena en tono rosado con un rebozo fucsia, ampliamente elogiado por su elegancia y detalle artesanal.

La alcaldesa Alma Denisse Sánchez Barragán lamentó profundamente el asesinato y aseguró que colaborará con las autoridades para que el crimen no quede impune.

“Hago este comunicado con un profundo dolor, pero sobre todo con una enorme firmeza de hacer que esto se esclarezca, el cobarde asesinato de nuestro amigo Edgar Molina. Ya estamos de la mano del Gobierno del Estado y de la Fiscalía; no descansaremos hasta dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias”, expresó la edil en redes sociales.

También la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo manifestó su consternación por la pérdida del diseñador, a quien calificó como un talento excepcional y un símbolo del orgullo guanajuatense.

“Lamento profundamente la partida de Edgar Molina, diseñador guanajuatense con un talento inmenso y un corazón noble. Desde Moroleón, puso en alto el nombre de Guanajuato con su creatividad y pasión por el diseño. A su familia y seres queridos, les envío mi abrazo con todo el corazón”, escribió la mandataria estatal.

Durante los festejos patrios, la gobernadora había expresado públicamente su admiración por el trabajo de Molina al portar uno de sus diseños:

“En esta noche tan especial, tuve el honor de portar un vestido diseñado por Edgar Molina, talento guanajuatense de Moroleón. Gracias a su creatividad y dedicación, este día tan importante estuvo acompañado del orgullo de llevar puesto el arte de nuestra gente. ¡Me encantó!”, compartió en aquella ocasión.

Edgar Molina, conocido por su elegancia, el uso de textiles locales y su compromiso con la identidad cultural del Bajío, logró posicionar a Moroleón en el mapa nacional de la alta costura.