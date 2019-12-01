Vecinos atrapan a presunto ladrón, lo amarran a un poste y lo exhiben en Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2026 a las 22:43:30

Tarímbaro, Mich., a 25 de septiembre de 2026.— La paciencia de los habitantes del fraccionamiento Hacienda del Sol llegó al límite este viernes, luego de que un hombre fuera sorprendido presuntamente mientras cometía un robo en una vivienda y terminara sometido, amarrado a un poste y exhibido públicamente por los propios vecinos.

De acuerdo con los primeros reportes, los habitantes detectaron al sujeto dentro de la zona habitacional cuando presuntamente intentaba consumar el atraco. La situación provocó que varios vecinos se movilizaran para impedir que escapara, hasta conseguir rodearlo y someterlo.

Una vez retenido, los habitantes decidieron exhibirlo en uno de los puntos del fraccionamiento. El hombre fue amarrado a un poste, mientras que parte de su rostro quedó cubierta con cinta adhesiva de color café. Además, los vecinos colocaron a su alrededor una cartulina en la que lo señalaban públicamente como presunto ladrón.

La escena rápidamente llamó la atención de otros residentes, mientras el hombre permanecía retenido a la espera de la llegada de las autoridades. Los propios habitantes solicitaron la presencia de elementos policiacos para entregar al sospechoso y evitar que el conflicto escalara.

Finalmente, la intención de los vecinos fue poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente, para que se determine su situación jurídica y se investigue su posible participación en el robo denunciado.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la tensión que puede generarse en zonas habitacionales donde los residentes aseguran enfrentar problemas de seguridad y recurren a la organización vecinal para impedir que presuntos delincuentes escapen.

No obstante, la responsabilidad de determinar si el hombre cometió algún delito corresponde a las autoridades mediante el procedimiento legal correspondiente.