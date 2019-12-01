Sube a 24 el número de lesionados por explosión de pirotecnia en  Cuautitlán Izcalli, Estado de México

Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 25 de septiembre de 2026.- A 24 aumentó el número de personas lesionadas tras la explosión de pirotecnia registrada durante una procesión en la comunidad de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde además un adolescente de 15 años perdió la vida.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaban actividades relacionadas con las celebraciones patronales de la localidad. La pirotecnia era transportada en un vehículo particular cuando se produjo la detonación, que alcanzó a personas que participaban en el recorrido.

De acuerdo con el gobierno municipal, entre las personas atendidas hay 12 menores de edad y 10 adultos, mientras que la edad de dos lesionados se encontraba pendiente de confirmación. En total, fueron identificadas 14 mujeres y 10 hombres entre las personas que recibieron atención médica.

Tras el accidente, cuerpos de emergencia, Protección Civil, Bomberos y elementos de seguridad acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y trasladarlos a distintos hospitales. Algunas de las personas lesionadas permanecen bajo atención médica, mientras que otra ya fue dada de alta.

El presidente municipal, Daniel Serrano Palacios, señaló que la procesión realizada el jueves no estaba contemplada dentro de las actividades cuyo trámite se encontraba en curso para las festividades patronales, además de que el uso de pirotecnia no había sido solicitado ni autorizado por el ayuntamiento.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene una investigación para determinar cómo ocurrió el incidente y deslindar responsabilidades. El gobierno municipal también hizo un llamado a las organizaciones religiosas y parroquias a evitar el uso de pirotecnia cuando no existan las condiciones de seguridad y Protección Civil necesarias.