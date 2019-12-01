Una lesionada en aparatoso choque, en Paseo Constituyentes, en Querétaro capital

Una lesionada en aparatoso choque, en Paseo Constituyentes, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:46:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero 2026.- Esta mañana, sobre Paseo Constituyentes, un auto protagonizó un fuerte choque, luego de circular en aparente exceso de velocidad en dirección a Celaya.

El auto pretendía incorporarse de carriles centrales a laterales, sin embargo, a la altura del Hospital San José, terminó chocando contra una señaletica.

Al lugar se movilizaron los primeros auxilios,  quienes al llegar realizaron maniobras de RCP a una mujer que iba a bordo, junto con su pareja.

Tras ser estabilizada por los servicios de emergencias, la ingresaron al Hospital San José, en donde continuaría con la atención.

La vialidad fue abanderada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños materiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a presunto abusador sexual de su hijastra en La Piedad, Michoacán
Lanzan dron explosivo contra gym de Secretaría de Seguridad de Escuinapa; hay 2 heridos
Incendio en ferretería dejó severos daños materiales en colonia El Pueblito de Corregidora, Querétaro
Célula ligada a hijos de Joaquín Guzmán, responsable de desaparición de mineros en Sinaloa; habrían sido confundidos con rivales, asegura Harfuch
Más información de la categoria
"Se vulnera mi proceso judicial": vicealmirante Farías Laguna envía carta a Claudia Sheinbaum
Célula ligada a hijos de Joaquín Guzmán, responsable de desaparición de mineros en Sinaloa; habrían sido confundidos con rivales, asegura Harfuch
Tragedia en León: muere niño de dos años tras ser atropellado por su tío en la Central de Abastos
Momentos de tensión en Monterrey: mujer se lanza a carriles centrales y es atropellada en Paseo de los Leones
Comentarios