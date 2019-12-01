Una lesionada en aparatoso choque, en Paseo Constituyentes, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:46:47

Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero 2026.- Esta mañana, sobre Paseo Constituyentes, un auto protagonizó un fuerte choque, luego de circular en aparente exceso de velocidad en dirección a Celaya.

El auto pretendía incorporarse de carriles centrales a laterales, sin embargo, a la altura del Hospital San José, terminó chocando contra una señaletica.

Al lugar se movilizaron los primeros auxilios, quienes al llegar realizaron maniobras de RCP a una mujer que iba a bordo, junto con su pareja.

Tras ser estabilizada por los servicios de emergencias, la ingresaron al Hospital San José, en donde continuaría con la atención.

La vialidad fue abanderada por policías municipales, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños materiales.