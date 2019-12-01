Una descortesía vial entre una unidad Qrobus y un particular termina en agresión con balines 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 09:35:18
Querétaro, Querétaro, a 24 de octubre 2025.- Anoche entre las avenida Epigmenio González y San Roque, se registró una agresión con balines, entre un particular y una unidad de Qrobus.

Fue cerca de las 22:00 horas cuando se había registrado la agresión, que afortunadamente no dejó personas lesionadas, pero sí daños materiales.

La AMEQ informó, que fue una descortesía vial, el presunto tras la agresión se retiró del sitio, y por parte del operador del Qrobus, revisó que no hubieran personas lesionadas y tras tomar evidencias se retiró de la zona.

Hoy la empresa, acudirá ante la Fiscalía General del Estado, a llevar las evidencias y levanta la denuncia correspondiente, por los hechos ocurridos.

