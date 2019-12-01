Ultiman a jovencito en calles de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 11:46:47

Zamora, Michoacán, a 29 de noviembre 2025.- Un adolescente perdió la vida de forma inmediata al ser atacado a balazos en la colonia El Porvenir, autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho para dar con los presuntos homicidas.

Fue aproximadamente a las 09:20 horas de este sábado, cuando operadores del C5 SITEC recibieron un reporte ciudadano sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calle Agustín Melgar casi esquina con Matamoros.

Oficiales de la Guardia Civil y Policía Municipal arribaron al sitio confirmando el hecho, por lo que delimitaron la zona y solicitaron el apoyo de los servicios pre-hospitalarios.

Socorritas de Rescate llegaron y al revisar al jovencito Amaury Gael A., R., de 14 años de edad, se percataron que carecía de signos vitales debido a las diversas lesiones que tenia en distintas partes del cuerpo.

Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Policías de Investigación llegaron al lugar y tras procesar la escena del crimen, tras recolectar varios casquillos percutidos y algunos testimonios trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes.