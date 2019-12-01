Lucha de grupos del crimen ocasionan aumento de homicidios en Uruapan, Michoacán: Torres Piña

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero 2026.- Lucha entre grupos delincuenciales por el control del territorio, ha provocado el aumento de homicidios dolosos en el municipio de  Uruapan, aseguró el fiscal de Michoacán Carlos Torres Piña.

Entrevistado al respecto, el abogado de los michoacanos indicó que dichas disputas han intensificado los ajustes de cuentas, especialmente tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo. 

Así miso indicó que autoridades de Michoacán  están trabajando con diferentes fuerzas federalea para abordar la creciente inseguridad en la región.

Hechos anteriores que son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

