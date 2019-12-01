Tras balacera en bar de Uriangato se desató persecución y enfrentamiento armado en Yuriria

Uriangato, Guanajuato, a 11 de agosto del 2025.- Los responsables de la agresión armada en un bar de Uriangato, Guanajuato, se enfrentaron con elementos de la policía municipal de Yuriria durante su huida, en un hecho en el que no se reportaron detenidos.

Al respecto, Humberto Cerrillo Godínez, comisionado de seguridad pública de Uriangato, apuntó que como saldo del ataque armado, se registró una persona lesionada, se trata de una mujer que fue hospitalizada y se encuentra fuera de peligro.

"Al atender el reporte se encuentra afuera del lugar a una mujer de unos 33 años de edad con 5 impactos, en la pierna y brazo y fué trasladada al hospital ...nos coordinamos con Guardia Nacional para un operativo para la búsqueda de estás personas que se dieron a la fuga por el lado de Parangarico, se dió un enfrentamiento con ellos , con la policía de Yuriria no hubo lesionados , ni detenciones de personas", comentó el mando policial quien agregó que se mantienen los operativos de seguridad en la zona.

En rueda de prensa, reconoció que existe presencia de grupos delictivos en municipios limitrofes a Uriangato, situación que repercute en dicha demarcación, pero consideró que en general es una localidad tranquila.

A inmediaciones de la colonia Emiliano Zapata, calle Campesinos, lugar donde se ubica el bar de la agresión armada no se encuentra acordonada, mientras los vecinos de la zona solo comentan sobre las detonaciones por arma de fuego que se escucharon la noche de ayer domingo y solicitaron mayor seguridad en ese lado de la ciudad.