Sobrino de Hipólito Mora habría participado en ataque contra personal de seguridad, adelanta Segob

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 23:47:27

Morelia, Michoacán, a 01 de noviembre del 2025.- El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, adelantó que el hombre identificado como supuesto sobrino de Hipólito Mora habría participado en el ataque armado contra fuerzas de seguridad estatales registrado en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), hecho en el que perdió la vida.

Según la información preliminar, el enfrentamiento ocurrió durante un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes fueron agredidos mientras realizaban labores de inteligencia en la región, apuntó en entrevista el encargado de la política interna de la entidad.

En el intercambio de disparos murieron dos presuntos atacantes, uno de los cuales, de acuerdo con versiones iniciales, sería familiar del fallecido líder comunitario de La Ruana, Hipólito Mora. Enfatizó que será la FGE quien confirme la identidad de los fallecidos.

Agregó que dos agentes de seguridad resultaron lesionados durante el operativo, aunque se encuentran fuera de peligro y reciben atención médica.

Raúl Zepeda reiteró que hasta el momento solo familiares han asegurado que uno de ellos es pariente del ex líder autodefensa Hipólito Mora, mientras que la otra persona aún no ha sido reconocida.