Se incendia vivienda en Morelia, Michoacán, solo hubo daños materiales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 18:31:46
Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025.- Daños materiales y dos personas con crisis nerviosa fue el saldo que dejó el incendio de una vivienda en la colonia Obrera de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles General Gertrudis Sánchez y Cecilio García, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración la cual dejó solo daños materiales.

Es de mencionar que dos moradores del lugar presentaron crisis nerviosa.

