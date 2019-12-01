Se accidentan peritos que se dirigían a sitio de la explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán

Se accidentan peritos que se dirigían a sitio de la explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 15:39:00
Coahuayana, Mich., a 6 de diciembre de 2025.- La jornada violenta que estremeció a Coahuayana la mañana del sábado sigue dejando estragos. Mientras fuerzas federales blindan el municipio tras la detonación de un artefacto explosivo, un nuevo incidente encendió nuevamente las alarmas: peritos adscritos a Coalcomán sufrieron aparatosa volcadura cuando se trasladaban para apoyar las investigaciones en la zona.

El vehículo oficial terminó fuera de la carretera —volcado y destrozado— en hechos que dejaron a los especialistas con lesiones de consideración, según reportes preliminares. Los heridos fueron auxiliados por compañeros y paramédicos que se movilizaron hasta el punto del siniestro.

El accidente ocurre en medio de un ambiente de tensión y despliegues armados, luego de que Guardia Nacional, Sedena, Marina y SSP reforzaran su presencia en Coahuayana para mantener el control tras el estallido que sacudió a la región.

Aunque se desconoce la causa exacta de la volcadura, la urgencia del traslado habría sido motivada por los hechos violentos ocurridos horas antes, del cual se reportan hasta tres muertos y seis heridos por la explosión de un coche bomba en Coahuayana.

La ruta hacia el municipio costero se ha convertido en un corredor de patrullajes, retenes y convoyes militares, mientras las autoridades buscan contener cualquier nuevo riesgo.

Noventa Grados
