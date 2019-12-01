Hallazgo explosivo en Cotija, Michoacán: Guardia Nacional descubre 29 artefactos listos para detonar, en operativo sorpresa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 16:16:31

Cotija, Mich., a 6 de diciembre de 2025.– En un golpe contundente dentro del plan de operaciones “Paricutín”, elementos de la Guardia Nacional, apoyados por el Ejército Mexicano, localizaron un verdadero arsenal que mantenía en alerta a la región. Nada menos que 29 artefactos explosivos improvisados, una arma larga, 90 cartuchos y cuatro cargadores fueron asegurados en las últimas horas.

El descubrimiento se dio durante recorridos estratégicos que fuerzas federales mantienen para frenar la operación de células criminales en la zona. El material explosivo, que podría haber desatado una tragedia de grandes dimensiones, fue puesto de inmediato bajo resguardo de personal especializado.

El Grupo de Respuesta a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)procedió a la destrucción del material en el mismo sitio, bajo estrictos protocolos de seguridad debido al alto riesgo que representaba.

Las autoridades subrayaron que el operativo se desarrolló respetando el Estado de derecho y los derechos humanos, con el objetivo de preservar la paz en Michoacán y evitar que los explosivos fueran utilizados para ataques o emboscadas.