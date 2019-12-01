Confirman segundo asesinato en menos de 24 horas en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 20:12:35

Celaya Guanajuato, a 24 de septiembre de 2025.- En menos de 24 horas se registró el hallazgo de un segundo cuerpo sin vida con huellas de violencia a un costado de la carretera Salvatierra Celaya enfrente de la empresa Mabe

Elementos de la guardia nacional y municipales se desplazaron casi en los límites de Celaya y Tarimoro tras recibir la noche del miércoles el reporte al sistema de emergencias 911 de tal suceso en la zona

Al arribo de autoridades confirmaron que se encontraba un hombre sin vida con visibles huellas de violencia

Tras confirmar que ya no contaba con signos vitales se procedió a la acordonamiento dando parte a la fiscalía del Estado quienes arribaron momentos después

Agentes de investigación criminal y peritos recopilaron evidencias en la escena del hallazgo para poder esclarecer los hechos

Cabe mencionar que con este hecho reciente suman tres personas sin vida con huellas de violencia que fueron abandonadas en tan solo dos días en el mismo lugar serán las autoridades que determinen el móvil de los hechos y sí los sucesos se encuentran relacionados