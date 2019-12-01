Recapturan a reo que se fugó del Reclusorio Oriente

Recapturan a reo que se fugó del Reclusorio Oriente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 07:20:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 25 de septiembre 2025.- Autoridades de la Ciudad de México anunciaron que recapturaron a Marvin “N”, un reo que se fugó del Reclusorio Oriente el pasado 23 de septiembre.

Lo anterior lo dio a conocer Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de un mensaje en redes sociales, en el que aseguró que “no habrá impunidad” en este caso.

Según los primeros reportes, el señalado se brincó una de las bardas de la penitenciaria para lograr escapar.

De acuerdo con las autoridades, Marvin “N” forma parte de “Los Duques”, un grupo delictivo que opera al interior del Reclusorio Oriente y se encarga de controlar la venta de insumos.

Asimismo, se detalló que el sospechoso se encuentra internado en el Reclusorio Oriente desde febrero de 2013 por tentativa de homicidio.

Noventa Grados
Más información de la categoria
SSPC alerta sobre los riesgos en la compra de medicamentos en redes sociales
Joven resulta herido al derrapar con su motocicleta en Zamora, Michoacán
Es vinculado a proceso exdirigente de MC en Colima por falsificación de documentos
Hombre guardaba el cuerpo sin vida de su esposa esperando que resucitara en Tamaulipas
Más información de la categoria
La Guardia secreta del Apocalipsis: captura de fanáticos religiosos en Michoacán deja ver radicalización de ‘La Luz del Mundo’; su líder enfrenta cadena perpetua en EEUU
Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales
Capturan a “El Silencio”, señalado líder del crimen en Michoacán y Guanajuato vinculado a homicidios, extorsión y secuestro de dos agentes federales
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Comentarios