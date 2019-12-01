Recapturan a reo que se fugó del Reclusorio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 07:20:25

Ciudad de México, a 25 de septiembre 2025.- Autoridades de la Ciudad de México anunciaron que recapturaron a Marvin “N”, un reo que se fugó del Reclusorio Oriente el pasado 23 de septiembre.

Lo anterior lo dio a conocer Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de un mensaje en redes sociales, en el que aseguró que “no habrá impunidad” en este caso.

Según los primeros reportes, el señalado se brincó una de las bardas de la penitenciaria para lograr escapar.

De acuerdo con las autoridades, Marvin “N” forma parte de “Los Duques”, un grupo delictivo que opera al interior del Reclusorio Oriente y se encarga de controlar la venta de insumos.

Asimismo, se detalló que el sospechoso se encuentra internado en el Reclusorio Oriente desde febrero de 2013 por tentativa de homicidio.