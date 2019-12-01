Ola de robos a vehículos preocupa a ciudadanos: forzadas chapas y sustraídos objetos de valor

Autor: Amanda Bautista Rodríguez  | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 18:38:50
Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025. - Ciudadanos que acuden a realizar actividades deportivas al interior del Venustiano Carranza denunciaron la ola de robos a vehículos que se registran a diario en la zona.

Narraron que del pasado mes de julio a la fecha son al menos 30 los casos de robo. Agregaron que el área donde principalmente se reportan es a la altura del Complejo Acuático Aquiles Serdán sobre la calle del Estudiante.

Uno de los afectados comentó que el modus operandi es desprender totalmente la chapa de las puertas. "En mi caso sustrajeron diversos objetos que tenía en la cajuela y me dañaron el sistema de alarma", comentó la víctima, quien demandó mejor vigilancia en esa zona de la ciudad.

Los afectados agregaron que han interpuesto sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado y hasta el momento van en incremento los hurtos.

"Después de los robos solo llega la policía Morelia, revisan, pero no se observan operativos o presencia que inhiban los hurtos", comentó un segundo afectado.

Noventa Grados
