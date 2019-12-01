Noche larga en municipio de Michoacán: explosivos bloquean accesos a La Ruana, Buenavista; habitantes permanecen sin poder entrar o salir

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 07:19:14

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2025.- Habitantes de la localidad de La Ruana, perteneciente al municipio de Buenavista, Michoacán, reportaron la presencia de posibles artefactos explosivos colocados en los puentes de acceso a la comunidad.

Debido al hallazgo de estos dispositivos, los ciudadanos se encuentran imposibilitados de ingresar o salir de La Ruana, manteniéndose incomunicados por tierra.

En entrevista telefónica, Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana, comentó que estaban a la espera de personal del Ejército para retirar y desactivar los artefactos que amenazan la seguridad y movilidad de los residentes.

En imágenes captadas a través de dispositivos móviles, se observa a los ciudadanos en inmediaciones del puente sin poder transitar por el lugar.

Comentó que no es la primera ocasión que presuntos integrantes de grupos delictivos colocan explosivos en esta zona.