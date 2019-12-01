Noche larga en municipio de Michoacán: explosivos bloquean accesos a La Ruana, Buenavista; habitantes permanecen sin poder entrar o salir

Noche larga en municipio de Michoacán: explosivos bloquean accesos a La Ruana, Buenavista; habitantes permanecen sin poder entrar o salir
Autor: Amanda Bautista Rodríguez  / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 07:19:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2025.- Habitantes de la localidad de La Ruana, perteneciente al municipio de Buenavista, Michoacán, reportaron la presencia de posibles artefactos explosivos colocados en los puentes de acceso a la comunidad.

Debido al hallazgo de estos dispositivos, los ciudadanos se encuentran imposibilitados de ingresar o salir de La Ruana, manteniéndose incomunicados por tierra.

En entrevista telefónica, Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia de La Ruana, comentó que estaban a la espera de personal del Ejército para retirar y desactivar los artefactos que amenazan la seguridad y movilidad de los residentes.

En imágenes captadas a través de dispositivos móviles, se observa a los ciudadanos en inmediaciones del puente sin poder transitar por el lugar.

Comentó que no es la primera ocasión que presuntos integrantes de grupos delictivos colocan explosivos en esta zona.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Blindaje Apatzingán: Detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego y 7 artefactos explosivos
Corte de circulación ocasionó volcadura en la carretera libre Querétaro-Celaya 
Ultiman a tiros a hombre en colonia San José el Alto de Querétaro 
Otra noche de muerte en Apatzingán, Michoacán: ultiman a hombre frente al “Modelorama de Memito” mientras la violencia sigue sin freno en el gobierno de Fanny Arreola
Más información de la categoria
Blindaje Apatzingán: Detienen a un sujeto en posesión de un arma de fuego y 7 artefactos explosivos
Otra noche de muerte en Apatzingán, Michoacán: ultiman a hombre frente al “Modelorama de Memito” mientras la violencia sigue sin freno en el gobierno de Fanny Arreola
Habitantes de La Ruana, Michoacán, incomunicados tras noche de enfrentamientos y colocación de explosivos
Huracán Melissa alcanza categoría 4 y amenaza a Jamaica y Cuba
Comentarios