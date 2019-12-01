Localizan en Morelia, Michoacán a víctima de secuestro virtual

Localizan en Morelia, Michoacán a víctima de secuestro virtual
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 19:21:52
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Morelia, Michoacán, a 4 de octubre de 2026.- Una persona que era víctima de secuestro virtual fue localizada y liberada en Morelia, luego de que una familia solicitara apoyo mediante una denuncia realizada al número 089.

Al respecto se informó que oersonal de la Unidad Antiextorsión de la Guardia Civil intervino en el caso y, mediante labores de manejo de crisis, logró establecer que se trataba de un engaño telefónico.

La intervención permitió ubicar a la víctima y evitar que sus familiares continuaran realizando depósitos de dinero exigidos por los delincuentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a colgar, verificar la situación de los familiares y denunciar inmediatamente al 089 ante cualquier llamada sospechosa o intento de extorsión.

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