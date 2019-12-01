Localizan abandonadas una camioneta y una moto con reporte de robo en Lázaro Cárdenas, Michoacán 

Localizan abandonadas una camioneta y una moto con reporte de robo en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 19:17:54
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 4 de octubre de 2026.- En calidad de abandono fueron localizadas una camioneta y una motocicleta con reporte de robo en la localidad de Nexpa, perteneciente a la tenencia de Caleta de Campos en este municipio.

Al respecto se informó que dicho hallazgo se registró durante recorridos de vigilancia realizados como parte de un operativo interinstitucional, en el que participaron elementos de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Los uniformados detectaron ambas unidades aparentemente abandonadas y, al revisar sus números de identificación vehicular en Plataforma México, confirmaron que contaban con reporte de robo.

La camioneta y la motocicleta fueron aseguradas y trasladadas para quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que realizará las investigaciones correspondientes.

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