Investigan al jefe de policía de Atlatlahucan, Morelos, por pasear a mujer en patrulla en presunto estado de ebriedad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 12:17:37

Atlatlahucan, Morelos, a 22 de enero 2026.- Rodrigo Flores Ramírez, secretario de Seguridad Pública de Atlatlahucan, Morelos, es investigado por hacer uso indebido de un vehículo oficial, al ser captado en video mientras conducía una patrulla con número económico 23 de Cuautla, en compañía de una mujer.

Por lo anterior, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó que el servidor público enfrenta una investigación por parte del área de asuntos internos de la dependencia.

"Hoy va a ir a asuntos internos porque lo tomamos de oficio… en este caso consta en evidencia que sí es el secretario de Seguridad Pública de Atlatlahucan. Entonces hoy, el día de hoy, asuntos internos hará lo correspondiente”, señaló el jefe policial.

De manera extraoficial, se señaló que Flores Ramírez conducía la patrulla con ropa de civil y en estado de ebriedad.

El reportero Paco Cedeño compartió un video en redes sociales, en el que se aprecia al agente mientras conduce el vehículo oficial.

Por su parte, el alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, minimizó la situación y salió en defensa del funcionario.