Ultiman a un individuo en La Cedrera, en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 13:22:58
Uruapan, Michoacán, a 22 de enero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia La Cedrera de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Diagonal de San Luis, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaban
lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
