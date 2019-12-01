Suspenden a 10 ministeriales del Edomex por extorsión a ciudadanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 12:48:42
Toluca, Estado de México, a 22 de enero 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la suspensión de 10 elementos, que son investigados por formar parte de una red de extorsión ciudadana en el oriente de la entidad.

El anuncio de la autoridades se dio después de que ciudadanos denunciaron que elementos del Ministerio Público realizaban supuestos operativos para extorsionar sobre la carretera México-Pachuca. 

En ese sentido, un ciudadano denunció que agentes ministeriales habrían intentado quitarle dinero e incluso arremetieron en contra de su integridad.

Según esa versión, una de las víctimas comenzó a grabarlos, por lo que decidieron retirarse a bordo de una patrulla de la Fiscalía estatal.

Por su parte, el diputado Samuel Hernández Cruz denunció que los presuntos policías exigen a las víctimas 100 mil pesos y las privan de su libertad hasta por seis horas. 

Como respuesta, la FGJEM anunció que 10 elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la región de Tecámac, fueron removidos de sus funciones.

Se trata de un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores, detalló la autoridad en un comunicado.

