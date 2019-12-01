Recupera Policía Morelia vehículo robado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 13:26:18

Morelia, Michoacán, 22 de enero del 2026..- Elementos de la Policía Morelia, lograron recuperar un vehículo que contaba con reporte de robo, hechos registrados en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia.

Al respecto se informó que agentes de la Policía Morelia, llevaba a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia.

En un momento determinado fueron alertados de que sobre la calle de Miguel Silva de la referida tenencia y municipio, estaba un vehículo sospechoso.

Al sitio acudieron los uniformados quienes al arribar encontraron un vehículo Honda de color gris mal estacionado.

Fue alertados verificar los antecedentes del auto que se supo que contaba con reporte de robo, mismo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.