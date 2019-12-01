Incendio de un auto en avenida Pasteur de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 08:43:41

Querétaro, Querétaro, 10 de febrero del 2026.- En las primeras horas de este martes, servicios de emergencias se movilizaron a la avenida Pasteur y Constituyentes, en donde se reportó el incendio de un vehículo.

Fue en inmediaciones de la Alameda, en donde el auto se incendió, por causas desconocidas, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, Bomberos de Querétaro y analistas de Protección Civil, sofocaron el incendio del auto, el cual quedó con importantes daños materiales.

La zona fue abanderada por autoridades que acudieron a tomar conocimiento del incendio que afortunadamente no dejó personas heridas.