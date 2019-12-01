Incautan en Tacámbaro, Michoacán, predio talado clandestinamente para siembra de aguacate

Tacámbaro, Michoacán, 2 de noviembre del 2025.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo girada por un Juez de Control, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, aseguró un predio talado clandestinamente para siembra de aguacate lo que constituye posibles delitos contra el ambiente, por tala ilegal y cambio de uso de suelo.

Sobre el particular se informó que dicha acción se derivó de una denuncia presentada por la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM), quienes informaron que, al realizar un recorrido por una zona cerril de la referida localidad, detectaron la presencia de tocones de árboles derribados y plantaciones de aguacate, sin que existieran señales de autorización o permisos para dichas actividades.

Derivado de las primeras actuaciones, se estableció que el predio no cuenta con permisos de aprovechamiento forestal, saneamiento ni cambio de uso de suelo, motivo por el cual el agente del Ministerio Público solicitó ante la autoridad jurisdiccional la orden de cateo correspondiente, misma que fue autorizada por el Juez de Control.

Durante la ejecución de la diligencia, personal de la Fiscalía Ambiental corroboró la existencia de árboles derribados sin marca de legal aprovechamiento, así como la plantación irregular de aguacate.

El agente del Ministerio Público continuará con las investigaciones a efecto de determinar la probable responsabilidad de las personas que resulten involucradas en estos hechos.