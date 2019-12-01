Hombre guardaba el cuerpo sin vida de su esposa esperando que resucitara en Tamaulipas

Matamoros, Tamaulipas, a 25 de septiembre de 2025.- Un hombre colombiano que es misionero, guardó el cuerpo sin vida de su esposa por más de un día, pensando que por sus creencias religiosas, la mujer resucitaría en Matamoros, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron en la calle Prolongación Laguna Montebello de la colonia Las Brisas, donde vivía la pareja.

De acuerdo a las declaraciones del hombre, quien se identificó como Juan Felipe Ríos Raigosa, su esposa, Marisela Cervantes Cruz, predicadora de 35 años de edad, hace aproximadamente dos meses había comenzado a sentirse mal, pero por sus creencias, ellos no iban con médicos, debido a que pensaban que Dios los sanaría.

“Últimamente estaba muy mal de salud desde hace dos meses, pero como no creemos en doctores, sólo el milagro de Dios, ella fue deteriorando y quedó postrada en cama y nunca la llevé a consultar porque tenía la esperanza de qué Dios pusiera la mano en mi mujer”.

Juan dijo que fue el pasado lunes 22 de septiembre cuando su esposa dejó de respirar durante la madrugada, por lo que pensando que su esposa resucitaría, empezó a rezar y a ayunar, pero la tarde del 23 de septiembre, al ver que no estaba funcionando, decidió llamar a las autoridades.

“El 22 de septiembre a las dos de la mañana, mi esposa dejó de respirar, pero yo no marqué en ningún momento a la ambulancia, porque no creemos en doctores, yo estaba esperando a que por medio de mis oraciones, mi esposa resucitara por lo que seguí predicando, pero fue en vano, y por eso es que hoy marqué al número de emergencias para reportar el fallecimiento”, expresó Juan Felipe.

Al lugar acudieron elementos de la policía investigadora, así como del Ministerio Público, quienes tras realizar el procedimiento correspondiente, llevaron el cadáver al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde le realizaron la necropsia de ley, para determinar las causas del deceso de la mujer.