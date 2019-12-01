Hieren a heredero de la mueblería “La Gran Barata” y matan a trabajador en ataque armado en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 09:28:21

Apatzingán, Mich., a 24 de octubre de 2025.- Una agresión armada ocurrida la mañana de este viernes en el municipio de Apatzingán dejó como saldo un trabajador muerto y un joven gravemente herido, identificado como el hijo del propietario de la reconocida mueblería “La Gran Barata”, ubicada en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo con versiones preliminares, el ataque se registró cuando ambos hombres se desplazaban en una camioneta de carga de la citada empresa, por la calle Diez de la colonia Infonavit Los Pochotea. Sujetos armados que se desplazaban en un vehículo abrieron fuego en su contra sin mediar palabra, para después huir con rumbo desconocido.

El trabajador de la mueblería perdió la vida en el lugar, mientras que el joven —presunto heredero del negocio familiar— fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde se reporta su estado de salud como grave.

Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil desplegaron un operativo en los alrededores para intentar dar con los responsables, sin que hasta el momento se haya informado de personas detenidas.

Peritos de la Fiscalía Regional de Apatzingán realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios balísticos que permitirán fortalecer la investigación.

La agresión ha causado consternación entre comerciantes y vecinos del centro apatzinguense, pues “La Gran Barata” es un negocio con varias décadas de presencia en la ciudad y es ampliamente conocido por su actividad comercial.

Las autoridades no han confirmado el móvil del ataque, aunque no se descarta que pudiera estar relacionado con intentos de extorsión o cobro de piso, problemas que en los últimos meses se han agudizado en la región de Tierra Caliente.

La Fiscalía de Michoacán continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este violento atentado.