Heridos el alcalde Carlos Manzo y el secretario de Obras Públicas en atentado en pleno centro de Uruapan, Michoacán: Un atacante fue abatido y dos más detenidos, informa SSP Michoacán 

Uruapan, Mich., a 1 de noviembre del 2025.- Un violento atentado sacudió esta noche el corazón de Uruapan luego de que hombres armados abrieran fuego contra el presidente municipal Carlos Manzo y el secretario de Obras Públicas durante un evento público en el centro de la ciudad. Ambos funcionarios resultaron heridos y fueron trasladados de emergencia para recibir atención especializada, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

De acuerdo con la dependencia, el ataque ocurrió de manera sorpresiva, desatando de inmediato la reacción de los elementos de seguridad que resguardaban la zona. Durante el intercambio de disparos, uno de los agresores fue abatido, mientras que dos presuntos implicados más fueron capturados y puestos a disposición de la autoridad competente.

Tras los hechos, la SSP activó un amplio operativo en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil, agentes de investigación y fuerzas federales. El dispositivo se extendió por el primer cuadro de la ciudad y zonas aledañas para asegurar el área y buscar indicios relacionados con la agresión.

El secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, arribó al sitio poco después del atentado para encabezar las labores de control, supervisión y reforzamiento de la vigilancia. Según la corporación, el operativo se mantiene activo en todo el municipio ante la posibilidad de nuevas amenazas.

Las autoridades no han revelado el motivo del ataque ni la identidad de los detenidos, pero adelantaron que las investigaciones avanzan bajo protocolo prioritario debido a la gravedad del caso y el alto perfil de las víctimas.

Este atentado revive la preocupación por la seguridad en Uruapan, uno de los municipios más afectados por la violencia en Michoacán, y coloca nuevamente bajo escrutinio la vulnerabilidad de los funcionarios locales frente al crimen organizado.