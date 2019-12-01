Hallan cadáver en Tarímbaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 13:13:42
Tarímbaro, Michoacán, 21 de diciembre del 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a
balazos se localizó en un pádel de la carretera Morelia-Salamanca, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la población de Jamaica, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

